В России выпустят iPhone 8 из меха норки и фрагментов метеорита

Компания Caviar анонсировала несколько премиальных модификаций iPhone 8, в отделке которых задействованы необычные материалы.

Как отмечается на сайте производителя, корпус модели Caviar Russia Norka будет покрыт мехом русской норки "чёрный бриллиант". Стоимость такого устройства составит 218 тысяч рублей.

В свою очередь, модификация под названием Caviar Russia Meteorite сможет похвастать отделкой из двух материалов — композитного чёрного камня с россыпью хаотичных белых вкраплений и фрагмента метеорита Сейчман, найденного в 1967 году в Магадане. Подобный смартфон обойдётся покупателям в 222 тысячи рублей.

Последняя из представленных моделей — Caviar Russia Volcano — изготовлена из вулканического сланца. Корпус устройства дополнен золотыми узорами, символизирующими огненные прожилки раскалённой лавы. Цена "вулканического" гаджета — "всего лишь" 212 тысяч рублей, пишет life.ru

Кроме того, все модели из новой коллекции украшены государственными символами России, выполненными из белого или жёлтого золота.

Примечательно, что компания Apple ещё не представила iPhone 8 официально. Презентация смартфона должна состояться 12 сентября в Театре имени Стива Джобса. Как ожидается, помимо нового флагмана на мероприятии будут представлены iPhone 7S и iPhone 7s Plus.