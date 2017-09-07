Концерн BMW обещал продемонстрировать на автосалоне во Франкфурте "кое-что действительно большое", и, похоже, намерен сдержать свои обещания. Пока, правда, баварцы предпочитают не раскрывать своих секретов, но за них это сделали другие.
Изображения прототипа самого крупного кроссовера BMW, который выступит во Франкфурте под именем X7 iPerformance, опубликованы порталом Bimmerpost. Судя по фото, концептуальный X7 стал очередным полем для дизайнерских экспериментов: во всяком случае, решение передней части большого вседорожника с его экстремально крупной радиаторной решеткой выглядит весьма необычным для баварской марки.
Между тем, интерьер концепта оказался заметно более традиционным, если не считать оригинального панорамного остекления с подсветкой и футуристичного рулевого колеса. Нельзя исключить возможности того, что именно так и будет выглядеть салон серийного BMW X7.
Учитывая термин iPerformance в названии концепта и то, что некоторые эксперты назвали гнездом для подключения электрокабеля, по всей видимости, концепт получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сторонних источников электричества. Подобные модели среди серийной линейки BMW уже есть – например, одна из модификаций флагманского седана именуется 740e iPerformance и оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором в паре с электродвигателем, пишет Вести.ру.
Что до серийного BMW X7, то ему прочат традиционные бензиновые двигатели – рядную "шестерку" мощностью 335 л.с. и 4,4-литровый V8, развивающий 445 л.с. Кроме того, самый большой кроссовер баварской марки, как ожидается, получит и дизельную версию с трехлитровым агрегатом мощностью более 300 л.с. Появится ли у BMW X7 "орячая" модификация от М-подразделения М, пока неизвестно. Продажи вседорожника должны стартовать уже в следующем году.
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авторы DW