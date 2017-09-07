Рассекречен новый флагманский кроссовер марки BMW

Концерн BMW обещал продемонстрировать на автосалоне во Франкфурте "кое-что действительно большое", и, похоже, намерен сдержать свои обещания. Пока, правда, баварцы предпочитают не раскрывать своих секретов, но за них это сделали другие.

Изображения прототипа самого крупного кроссовера BMW, который выступит во Франкфурте под именем X7 iPerformance, опубликованы порталом Bimmerpost. Судя по фото, концептуальный X7 стал очередным полем для дизайнерских экспериментов: во всяком случае, решение передней части большого вседорожника с его экстремально крупной радиаторной решеткой выглядит весьма необычным для баварской марки.

Между тем, интерьер концепта оказался заметно более традиционным, если не считать оригинального панорамного остекления с подсветкой и футуристичного рулевого колеса. Нельзя исключить возможности того, что именно так и будет выглядеть салон серийного BMW X7.