Ryanair снижает цены на провоз багажа

Европейский лоукостер - авиакомпания Ryanair - с 1 ноября вносит изменения в правила провоза ручной клади. Об этом сообщает ВВС.

Так, пассажиры Ryanair по-прежнему смогут бесплатно провозить две небольшие сумки, однако одну из них придется сдавать у выхода на посадку, откуда они будут передаваться в грузовой отсек самолета.

В связи с этим Ryanair снижает цены на провоз багажа с €35 до €25 и увеличивает разрешенный вес багажа с 15 кг до 20 кг, сообщает nv.ua.

Отмечается, что сейчас пассажиры имеют право брать с собой в салон без дополнительной оплаты две сумки. Однако, как отмечают в авиакомпании, люди стараются максимально использовать эту возможность и приносят в салон по две большие сумки, которые создают неудобства для других пассажиров и задерживают посадку.

Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки. Основной аэропорт-хаб для авиакомпании - лондонский Станстед. Наиболее загруженным и прибыльным рейсом авиакомпании является маршрут Лондон-Дублин.