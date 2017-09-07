Президент Республики Молдова угрожает военным

Додон угрожает военным лишением воинских званий.Президент Республики Молдова приказал провести проверку в воинских частях, проверить наличие военнослужащих.

"Президент впервые отдал приказ провести в воинских частях проверки с тем, чтобы проверить наличие или отсутствие военнослужащих, и в соответствии с законом принять последующие решения, включая лишение воинских званий", - пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Ион Чебан.

По словам Чебана, постановление правительства об участии наших военных в учениях в Украине было приостановлено указом президента сразу после публикации.

"Ночью, возможно в полночь, они опубликовали в Официальном мониторе незаконное Постановление правительства об участии представителей личного состава Национальной армии в военных учениях в Украине. Для них привычно принимать решения ночью... Постановление было приостановлено указом президента, сразу после публикации", - сообщает Чебан.

Напомним, 5 сентября, Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях Rapid Trident 2017 в Украине. Правительство Молдовы 6 сентября приняло решение, согласно которому молдавским военным разрешалось участвовать в учениях.

Министерство обороны сообщило на своем сайте о том, что молдавские военные участвуют в учениях с 7 сентября, сообщает point.md