За отмывание денег задержан владелец трех столичных фирм

Владельца трёх столичных компаний задержали по подозрению в отмывании денег.

Офицеры НЦБК установили, что его сотрудники официально получали лишь малую часть зарплаты, остальное им выплачивали в конвертах в евро.



За год задержанный выплатил сотрудникам более четырёх миллионов евро, которые не облагались налогом. Деньги переводили через оффшоры из Латвии.

Офицеры НЦБК провели обыски в фирмах и доме подозреваемого. У него конфисковали 150 тысяч евро. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.