Из за фракции социалистов Apă-Canal Chișinău теряет ежедневно 1000 евро

Члены Муниципального совета столицы не пришли к консенсусу по поводу трех важных для города проектов: получения Apă-Canal Chișinău займа в размере 11 млн евро, установки очистной станции на мусорной свалке на улице Узинелор и ремонта еще 3 улиц в центре Кишинева.

Фракция социалистов отказывается обсуждать эти темы, ссылаясь на то, что неоднократно запрашивала отчеты по ремонту бульвара Штефана чел Маре ши Сфынт, планы на то, как Apă-Canal Chișinău потратит 11 млн евро кредита и насколько подорожают тарифы на воду и канализацию вследствие этой инвестиции, сообщает realitatea.md.

По словам председателя фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Иона Чебана, социалисты не будут голосовать, пока не получат отчеты.

Их коллеги либералы считают, что социалисты преднамеренно затягивают утверждение этих проектов. Председатель фракции ЛП в муниципальном совете Кишинева утверждает, что во фракции социалистов существует конфликт, связанный с одним из проектов, в связи с чем, они не хотят участвовать в заседании.

Директор Apă-Canal Chișinău Вероника Херца уведомила советников, что каждый день задержки муниципальным советом принятия решения по кредиту в 11 млн евро приносит убытки в размере почти тысячи евро.

Отметим, что эти проекты были включены в повестку дня заседания муниципального совета от 30 августа. Тогда местные советники не имели кворума для обсуждения проектов. 30 августа Нистор Грозаву заявил, что существует риск приостановки проектов из-за отсутствия решения муниципального совета.



