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На чем летают лидеры стран СНГ
// фото: Golos.md
14:07, 07 Sep 2017
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Чем отличаются самолеты, на которых летают президенты стран СНГ, выяснил Sputnik Кыргызстан. Как оказалось, сразу два лидера отказались от борта №1.

К примеру, президент Молдовы Игорь Додон не вторгается в воздушное пространство других стран на борту с изображением родного флага и герба. Он предпочитает летать обычными рейсами, нередко эконом-классом. В этом плане он один из самых близких народу президентов.

Были известны случаи, когда властвующие коллеги "подкидывали" молдавского лидера до пункта назначения.
К тому же, и, путешествуя с семьей, Игорь Николаевич выбирает рейсовые самолеты, реже — чартеры.

Президент Армении Серж Саргсян предпочитает европейского конкурента знаменитого "Боинга" — Airbus A320. Эта модель чрезвычайно популярна в мире. Один из 4 242 выпущенных лайнеров, на котором летает Саргсян, лаконично украшен гербом и флагом Армении.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как и его армянский коллега, летает на Airbus A320. Хотя в Китай же он прилетел на Boeing 767-300ER. На таких бортах также летают азербайджанский и белорусский президенты.

Президент Азербайджана летает на Боинг 767-300. Лидер Беларуси Александр Лукашенко смотрит на облака с борта Boeing 738BBJ. Производитель обещает пассажирам "особо комфортные" условия. Известно, что эта модель была куплена прямо с конвейера, а вот еще одно судно — Boeing-767-300ER — ранее принадлежало покойному президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, отказавшись пользоваться роскошным судном своего покойного предшественника и продав его Лукашенко, стал летать на Боинге 777-200. На таких установлен рекорд дальности для пассажирских лайнеров. Он способен пролететь свыше 20 тысяч километров (7 раз туда и обратно от Ашхабада до Бишкека).

В парке, обслуживающем первых лиц Казахстана, более десяти самолетов и вертолетов. Нурсултан Назарбаев, по разным оценкам, проводит в воздухе в общей сложности около шести суток в год. По некоторым оценкам, Airbus, на котором летает Назарбаев, стоит около 250 миллионов долларов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев летает на Ту-154 1993 года выпуска. В начале 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно рассмотреть вопрос о выведении из эксплуатации этой модели судна из-за авиакрушения, произошедшего 25 декабря 2016 года на Черном море.

Ил-96, который возит Владимира Путина, журналисты окрестили "летающим Кремлем". На борту есть несколько кабинетов, мини-спортзал и конференц-зал. На этом судне находится даже реанимационный блок! Упор сделан на безопасность, а вот излишнего шика там нет.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался от покупки личного самолета, чтобы сэкономить бюджет. Обычно он пользуется услугами частной компании, сообщает sputnik.md




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