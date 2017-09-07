Чем отличаются самолеты, на которых летают президенты стран СНГ, выяснил Sputnik Кыргызстан. Как оказалось, сразу два лидера отказались от борта №1.
К примеру, президент Молдовы Игорь Додон не вторгается в воздушное пространство других стран на борту с изображением родного флага и герба. Он предпочитает летать обычными рейсами, нередко эконом-классом. В этом плане он один из самых близких народу президентов.
Были известны случаи, когда властвующие коллеги "подкидывали" молдавского лидера до пункта назначения.
К тому же, и, путешествуя с семьей, Игорь Николаевич выбирает рейсовые самолеты, реже — чартеры.
Президент Армении Серж Саргсян предпочитает европейского конкурента знаменитого "Боинга" — Airbus A320. Эта модель чрезвычайно популярна в мире. Один из 4 242 выпущенных лайнеров, на котором летает Саргсян, лаконично украшен гербом и флагом Армении.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, как и его армянский коллега, летает на Airbus A320. Хотя в Китай же он прилетел на Boeing 767-300ER. На таких бортах также летают азербайджанский и белорусский президенты.
Президент Азербайджана летает на Боинг 767-300. Лидер Беларуси Александр Лукашенко смотрит на облака с борта Boeing 738BBJ. Производитель обещает пассажирам "особо комфортные" условия. Известно, что эта модель была куплена прямо с конвейера, а вот еще одно судно — Boeing-767-300ER — ранее принадлежало покойному президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову.
Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, отказавшись пользоваться роскошным судном своего покойного предшественника и продав его Лукашенко, стал летать на Боинге 777-200. На таких установлен рекорд дальности для пассажирских лайнеров. Он способен пролететь свыше 20 тысяч километров (7 раз туда и обратно от Ашхабада до Бишкека).
В парке, обслуживающем первых лиц Казахстана, более десяти самолетов и вертолетов. Нурсултан Назарбаев, по разным оценкам, проводит в воздухе в общей сложности около шести суток в год. По некоторым оценкам, Airbus, на котором летает Назарбаев, стоит около 250 миллионов долларов.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев летает на Ту-154 1993 года выпуска. В начале 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно рассмотреть вопрос о выведении из эксплуатации этой модели судна из-за авиакрушения, произошедшего 25 декабря 2016 года на Черном море.
Ил-96, который возит Владимира Путина, журналисты окрестили "летающим Кремлем". На борту есть несколько кабинетов, мини-спортзал и конференц-зал. На этом судне находится даже реанимационный блок! Упор сделан на безопасность, а вот излишнего шика там нет.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался от покупки личного самолета, чтобы сэкономить бюджет. Обычно он пользуется услугами частной компании, сообщает sputnik.md
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW