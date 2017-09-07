Взяты под стражу подозреваемые в нападениях на столичных улицах

Полицейские задержали по горячим следам двух человек в возрасте 25 лет и 31 года, уроженцев Каушанского района по подозрению в совершении уличных ограблений.

По данным следствия, агрессоры атаковали двух молодых людей из Страшенского района в возрасте 25 лет. Инцидент произошел в ночь на 6 сентября, около 03.00, по улице Докучаева. Подозреваемые забрали у жертв деньги в размере 100 евро и 1400 леев, а затем убежали в неизвестном направлении. Вскоре их задержали. Подозреваемым грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.

Также сотрудники полиции сектора Ботаника идентифицировали и двух несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, проживающих в столице, подозреваемых в том, что они ограбили 24-летнего молодого человека, лишив его мобильного телефона и часов.

По предварительной информации, жертва шла по бульвару Траяна около полуночи, и на него напали врасплох. Полицейские изъяли украденные материальные ценности и начали расследование, чтобы определить все обстоятельства.