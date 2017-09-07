"Этот эффект следует учитывать и лечащим врачам, и политикам, так как это немыслимо, что в XXI веке время попадания человека в больницу влияет на вероятность его выживания, " - цитирует журнал представителя Медицинского университета Граца из Австрии Пауля Цайика.

Отмечается, что в последние несколько лет специалисты пытаются разобраться, существует ли в действительности так называемый "эффект выходных", и последние проводившейся в этой связи исследования показывали совершенно противоположные результаты, что не позволяет точно ответить на этот вопрос.

По мнению Цайика, врачи нередко откладывают сложные виды терапий и операции на будни. Помимо того, в выходные в больницы обычно попадают пациенты в более тяжёлом состоянии, передает life.ru.