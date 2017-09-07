В пятницу стартует Фестиваль оперы и балета им. Марии Биешу

Юбилейный XXV Международный фестиваль оперы и балета имении Марии Биешу совпал с 60-летием создания Национального театра оперы и балета Молдовы и пройдет на его сцене с 8 по 17 сентября. Его программу откроет в пятницу опера Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй".

"В главных ролях партии выступят представительница США Инна Лось и России - Руслан Юдин. Следующий день фестиваля порадует зрителей балетом "Дон Кихот" под музыку Людвига Минкуса. В балете участвуют уроженец Молдовы, солист Государственного театра Берлина Дину Тамазлыкару и российская солистка Анастасия Лименько под аккомпанемент дирижера из Москвы Антона Гришанина", - сказала представитель театра Елена Узун.



10 сентября русские и польские солисты исполнят оперу Павла Чайковского "Евгений Онегин"



"А 12 сентября гостей фестиваля ждет балет Чайковского "Лебединое озеро", которому в этом году исполняется 140 лет со дня премьеры. Спектакль в четырех действиях представят заслуженные артисты Молдовы - Мария Полюдова и Владимир Статный, а дирижирует Алексей Баклан из Киева. 13 сентября будет представлена опера "Макбет", премьера которой состоялась в Молдове в июне. Еще одна опера Чайковского "Пиковая Дама" прозвучит 15 сентября, которую исполнят артисты из Белоруссии и Азейбарджана", - сообщила музыкальный критик.



Завершат фестиваль 16 сентября опера Джузеппе Верди "Аида" и 17 сентября - Гала концерт с участием всей труппы театра и гостей фестиваля, передает Инфотаг.