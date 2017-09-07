Новую Android 8.0 Oreo упрекают в "прожорливости"

Пользователи мобильных гаджетов с последней операционной системой Android 8.0 Oreo упрекают ее в чрезмерном поглощении трафика.

Один из пользователей сервиса Reddit под псевдонимом Unusual_Sauce отметил, что даже в случае, если гаджет с новой ОС подключен к Wi-Fi, мобильный интернет все равно продолжает использоваться.

В итоге он, ради экономии мобильного интернета, стал отключать передачу данных в местах, где доступны Wi-Fi-сети, передает korrespondent.net.

Другие же пользователи отметили, что причина "пожирания" мобильного интернета кроется в одном из обновлений. Оно, якобы, активировало по умолчанию функцию, предусматривающую постоянное использование мобильного интернета с целью передачи данных.