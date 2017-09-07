Город плюшевых медведей: американка собрала более 8000 игрушек в одном доме

Собранная пожилой американкой Джеки Майли коллекция из более 8000 плюшевых мишек официально признана самой большой в мире.

В 2000 году у Джеки Майли из Рапид-Сити в Южной Дакоте был только один плюшевый медвежонок, которого назвали Бабушка Джеки. Спустя 17 лет к нему присоединились еще 8025 собратьев. Все они собраны 68-летней женщиной в доме под названием Teddy Bear Town. И теперь коллекция плюшевых медведей Джеки Майли официальна признана самой большой в мире.

Жители всех американских штатов и еще 29 стран до сих присылают Джеки плюшевых медведей, что означает, что ее коллекция будет расти. Посетить Teddy Bear Town может любой желающий, а по завершении экскурсии в музее можно приобрести сувениры.

«Для меня это как дом воспоминаний. У меня есть первые медведи. У меня есть медведи, которые напоминают о людях, которых уже нет рядом... Многие из них возвращают меня в детство», — рассказала Джеки, передает Моя планета.

Самым важным для себя плюшевым мишкой она называет игрушку, подаренную ей в начальной школе в Миннесоте. Теперь у Джеки осталась только фотография вместе с этим мишкой.

«Меня воспитывали в приемных семьях, и у меня осталось не много памятных вещей из детства, и это единственная фотография, которая у меня есть, в возрасте семи лет», — сказала она.