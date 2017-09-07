Спецоперация в Одесской области: полицейских подняли по тревоге в пять утра

В Одесской области Нацполиция проводит спецоперацию по изъятию незаконного оружия. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в 5 утра по тревоге мной были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. Здесь в Одесской области дан старт проведению практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие", - сообщил он.

По словам Аброськина, в спецоперации задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины. Как сообщается, полиция Одесской области осуществляет масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Издание Думская со ссылкой на источники сообщает, что по городу массово проходят обыски и другие следственные мероприятия:

"Отрабатываются адреса, установленные оперативным путем. Ищут оружие, наркотики, другие незаконные предметы, задерживаются лица, находящиеся в розыске", - говорится в сообщении.

Начальник областного следствия Сергей Шайхет сообщает, что в ходе отработки уже нашли и изъяли почти 600 грамм тротила. Этого количества хватило бы, чтобы взорвать как минимум одну машину и серьезно повредить вторую. Зачем злоумышленнику тротил – он пока что не признается, передает korrespondent.net.