Лабораторию по производству бомб нашли в пригороде Парижа

Настоящую подпольную лабораторию по производству самодельных взрывных устройств обнаружила в среду французская полиция в городе Вильжюифе вблизи юго-восточных пригородов Парижа.

Рабочие, ремонтирующие в Вильжюифе дом, позвонили в полицию и сообщили, что в одной из квартир увидели через окно устройства, похожие на взрыватели. Приехавшая полиция обнаружила в квартире несколько баллонов со сжиженным газом, большое количество различных химических веществ, взрыватели и готовую к использованию самодельную взрывчатку. По подозрению в причастности к деятельности лаборатории в соседнем городе Монруже задержаны 2 человека.

Антитеррористическая операция прошла в среду и в соседней Испании, где национальная полиция совместно с коллегами из Марокко ликвидировала ячейку джихадистов. 6 человек были задержаны в испанском автономном городе Мелилье, расположенном на африканском континенте, ещё 5 – на территории Марокко. По данным испанских властей, ячейка готовила серию крупных терактов и занималась вербовкой новых боевиков в свои ряды.

Выяснилось, что один из задержанных, предполагаемый главарь ячейки, состоял в рядах испанской правящей Народной партии и работал в центре по приёму несовершеннолетних, передает euronews.com.