The Telegraph: ИГИЛ готовит новую волну терактов в Европе

Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в европейских странах, чтобы поднять боевой дух террористов после поражений в Ираке и Сирии. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на главу курдской разведки Лахура Талабани.

"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух боевиков, понесших тяжелые потери", - сказал Талабани.

По его словам, речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади, пишет 112.ua

Он также отметил, что на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не проведут в этом отношении радикальных политических реформ.

Ранее, ИГИЛ уже пообещал новые теракты в Барселоне, боевики потребовали от Испании выйти из Международной коалиции по борьбе против ИГИЛ, организованной в США.