В Одессе спецслужбы задержали рекордную партию "таблеток ужаса" для ИГИЛ

Рекордную для Украины партию психотропного препарата весом почти 355 кг и приблизительной стоимостью на черном рынке 15 млн долларов США задержали в Одессе сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и полиции.

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, преступники собирались переместить каптагон в Кувейт на самолете, спрятав препарат в упаковки с надувными лодками.

За наркоторговцами следили в течение года. Установлено, что в прошлом году они уже перемещали психотропные вещества транзитом через Украину в Кувейт. В августе 2016 года генеральный директорат борьбы с наркотическими препаратами Государства Кувейт сообщал об обнаружении 1,5 млн таблеток каптагона, доставленных из Украины в двух контейнерах с древесным углем.

В апреле этого года в Одессе задержали еще одну партию каптагона, которая прибыла в наш порт в контейнере с обувью из Сирии, передает dumskaya.net.

Спецоперация по задержанию злоумышленников прошла вчера, 6 сентября, почти в полночь, на выезде из Одессы. Правоохранители остановили на Киевской трассе микроавтобус, в котором обнаружили 250 кг таблеток. Груз собирались доставить в аэропорт «Борисполь», откуда он должен был улететь в Переднюю Азию.

Организаторами этого канала оказались граждане Российской Федерации и Украины, уроженцы одной из арабских стран. Создав транзитный канал из Сирии через Украину в Кувейт, они получали огромные прибыли.

В ходе обысков по месту проживания задержанных членов преступной группы обнаружены доказательства их преступной деятельности: упаковочные материалы, которые использовались для отправки каптагона в прошлом году, а также еще 105 кг психотропного вещества.

В Погранслужбе отмечают, что каптагон является крайне опасным веществом.

«Уже неоднократно мировые СМИ писали, что за безумием головорезов ИГИЛ стоят именно «таблетки ужаса» — мощный амфетамин каптагон, который убивает жалость, нивелирует болевые ощущения и дает физическую выносливость. Одновременно препарат вызывает сильную наркозависимость и тяжелые побочные эффекты», — говорится в сообщении.

В настоящее время таблетки каптагона производятся в Сирии и могут быть приобретены на всем Ближнем Востоке.