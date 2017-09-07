Российский суд лишил родительских прав отца, воспитавшего 60 детей

В Челябинске суд лишил родительских прав Игоря Мотыгина, который за свою жизнь воспитал 60 детей. Его лишили опекунства над одним из подростков.

Сообщается, что мужчина хотел через суд вернуть в семью 13-летнего Влада, который не мог привыкнуть к новому дому. Подросток несколько раз убегал от приемного отца и жаловался на него соцработникам. Владу не нравилось, что приемный отец заставлял его учиться.

Через некоторое время подросток отказался от своих слов и пожелал вернуться к опекуну. Однако процедуру лишения родительских прав уже нельзя было отменить, пишет vesti.ru

В результате парня отправили в приют, откуда его передали в психиатрическую больницу. Уточняется, что уже через год Владу исполнится 14 лет, тогда он сможет самостоятельно принимать решение о своей судьбе.

Игорь Мотыгин брал на воспитание трудных подростков. За свою жизнь он воспитал более 60 детей. Сейчас в его доме проживают восемь детей.