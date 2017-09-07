Над Москвой может появится полярное сияние

Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Ученые оценили ее мощность как близкую к максимально возможной.

Мощные корональные вспышки на Солнце, создающие волны ионизации в верхних слоях атмосферы, уже оказали негативное воздействие на электронную аппаратуру космических аппаратов, включая спутники. Уже зафиксировано ухудшение качества связи в Европе и Америке.

По оценкам специалистов, поток протонов, высвободившийся в результате выброса солнечного вещества, достигнет Земли 8-9 сентября, что чревато возникновением магнитной бури, сообщает vesti.ru.

Из-за этого возможно ухудшение самочувствия у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Ученые также отмечают, что экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба.

Будут и другие последствия. В частности, астрономы полагают, что над Москвой можно будет наблюдать полярное сияние.

Северное сияние, пожалуй, самое эффектное последствие вспышки на Солнце. Переливающиеся огни в атмосфере планеты образуются в результате воздействия потока рентгеновского излучения, выброшенного с поверхности Солнца. Полярные сияния характерны для полюса Земли или для северных широт.