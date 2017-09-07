В Кишиневе проходит региональная конференция по вопросам авторских прав

Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) отметило 25-летие со дня основания и создания Национальной системы интеллектуальной собственности РМ. По этому случаю во Дворце республики проходит Региональная конференция по коллективному управлению в области авторских и смежных прав.

Форум организован в сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В работе коференции участвуют представители международных организаций и эксперты по вопросам авторских прав из 20 стран.

Как отметила на пресс-конференции перед открытием гендиректор AGEPI Лилия Болокан, форум призван стать платформой для обмена опытом и возможностью для придания импульса развитию области авторского права в Молдове.

Как передает Молдпрес, в течение 25 лет деятельности AGEPI уделило особое внимание интеграции национальной системы интеллектуальной собственности в региональную и международную системы. Так, благодаря поддержке властей, Молдова присоединилась к крупнейшим международным и региональным профильным организациям, а также стала участницей 37-ми международных договоров в этой области, а AGEPI получило признание и заслуженную репутацию как надежный партнер международного сообщества.

Лилия Болокан отметила, что в последние годы благодаря своим усилиям AGEPI помогла укрепить сотрудничество с европейскими организациями в области интеллектуальной собственности. В этом плане значимым для национальной патентной системы событием стало подписание в октябре 2013 года соглашения между правительством РМ и Европейской патентной организацией о признании действительными европейских патентов на территории Республики Молдова, что увеличит интерес и доверие иностранных инвесторов в плане выхода на рынок нашей страны.

В открытии конференции приняли участие министр юстиции Владимир Чеботарь и представитель ВОИС Джованни Наполитано.