Головной убор будет обязательно синего цвета с оранжевой надписью "RTEC" (Управление электротранспорта Кишинева). Контроллеров в таких кепках с сегодняшнего дня уже можно видеть в общественном транспорте, отмечает sputnik.md.

Ранее управление транспорта и дорожного сообщения мэрии Кишинева предложило повысить тариф на проезд в троллейбусах до трех леев, а в автобусах — до четырех леев.

Последний раз тариф на проезд изменяли в 2009 году в троллейбусах с одного до двух леев, а в автобусах — с двух до трех леев.