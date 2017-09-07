Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке

Вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, которая произошла 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Мощность вспышки оценивается как близкую к максимально возможной.

"Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра - силу вспышки - прим. ТАСС). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", - сказал руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш, пишет ТАСС

Эксперт также спрогнозировал утром 7 сентября начало магнитной бури, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями. "Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16:00 мск, а 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х". Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса "М" 7 сентября, как ожидают ученые, вызовет магнитную бурю", - сказал Гайдаш.



По его словам, речь также идет о летящем от Солнца к Земле потоке протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона. Гайдаш отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки X9,3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. "Иногда мощная вспышка не сопровождается выбросом и наоборот. Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября", - сказал собеседник агентства.