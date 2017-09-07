Больницу в Шолданештском районе атакуют змеи

Медучреждения в районах Молдовы атакуют змеи - недавно такой случай произошел в Шолданештском районе.

Лариса Томенко, медсестра, работающая в отделе здравоохранения в селе Сокола Шолданештского района очень испугалась, когда ей на ногу взобралась змея.

Она попыталась стряхнуть рептилию с ноги, но та хорошо держалась. К счастью, укуса не последовало.

Женщина утверждает, что здание, в котором она трудится, не ремонтировалось с 1960-х годов и находится в отвратительном состоянии, а потому стало местом гнездования змей.

"Подпол просто кишит змеями. Думаю, что там змеи-самки регулярно откладывают яйца", — отметила Томенко.

Ее слова подтвердили и в руководстве центра здравоохранения в коммуне Вадул Рашков, которому подчиняется медучреждение в селе Сокола, отметив, что в дождливые дни вода в это здании буквально льется с потолка, и персонал спасается только ведрами и другими емкостями, пишет sputnik.md

По итогам недавно состоявшегося заседания районного совета Шолданешт, стало известно, что полная реконструкция здания медучреждения в селе Сокола будет стоить один миллион леев, сообщает региональная пресса.