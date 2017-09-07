На Ботанике потерялась женщина

Сегодня в районе Ботаники потерялась 79-летняя женщина. Женщина испытывает проблемы с памятью.

Кандаурова Лариса Михайловна проживает на улице Дачия. Последний раз её видели 07.09.17 в районе Ботаники. На женщине был свитер синего цвета и светлая юбка.

Всех, кто знает, где она находится, просят обратиться по телефону 069060200, 069069600.





