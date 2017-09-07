Проверки междугородних автобусов на Северном автовокзале

Лишние посадочные места, а также шторки на окнах. Это лишь некоторые нарушения, которые обнаружили полицейские в ходе проверки междугородних микроавтобусов, прибывающих на Северный вокзал.

Некоторые водители получили штрафы, другие отделались предупреждениями. А администраторам маршрутов грозят выговоры.

В ходе этих проверок сотрудники правоохранительных органов выявили такие правонарушения водителей, как тонирование боковых стекол, несанкционированное переоборудование, а также использование просроченной информации о транспортном средстве.

В результате были составлены шесть протоколов с применением штрафов.

"Водители и механики рейсовых маршруток обязаны соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств. Столичные полицейские проводят проверки, чтобы выявить технические неисправности", - сказал пресс-серетарь Муниципальной полиции Адриан Жовмир.



Проверки проводят в рамках операции "Автобус". Операция началась в конце августа и продлится весь сентябрь. До сих пор составили 50 протоколов.



