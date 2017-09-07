Новые обыски в компании Pro Imobil

По делу об уклонении от уплаты налогов в компании Pro Imobil проходят очередные проверки. В офисах и домах подозреваемых обыски проводят прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Следователи сообщают, что решили продолжить операцию после того, как заслушали более 30 сотрудников компании Pro Imobil и выяснили новые подробности дела.



В ходе обысков обнаружили черновики и электронные записи, компьютеры и флеш-накопители, которые предстоит изучить и установить реальный размер ущерба.



По предварительной информации, администрация компании Pro Imobil с 2015 по 2017 нанесла государству ущерб на сумму более пяти миллионов леев. Часть сделок с недвижимостью регистрировали фиктивно. Кроме того, многим сотрудникам выдавали зарплаты в конвертах. Двоих руководителей компании Pro Imobil арестовали, а директора объявили в розыск.



Как сообщает портал deschide.md, глава компании Владислав Мустяцэ уехал за границу четыре месяца назад и до сих пор не вернулся. Антенна три, в свою очередь, пишет, что Мустяцэ - соучредитель фирмы по недвижимости в Бухаресте. Она была зарегистрирована в Румынии 30 августа, то есть через два дня после первых обысков, проведённых в кишинёвской компании.



Администрация Pro Imobil в официальном заявлении для прессы обвинения в свой адрес отвергает.





