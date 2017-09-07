Полиция разыскивает таксиста, ограбившего пассажира

Полиция разыскивает таксиста, оставившего пассажира без мобильного телефона и тысячи леев. На водителя пожаловался 30-ти летний уроженец Чимишлийского района.

По его словам, шофер подбросил его до северного автовокзала, и он попросил его подождать - а тот уехал с вещами.

Полиция просит сообщить, если вам знаком этот человек. В зависимости от обстоятельств, он вполне может стать фигурантом уголовного дела.