Jaguar показал новый флагманский седан

Автопроизводитель Jaguar показал новый флагманский седан представительского класса XJR575, который компания позиционирует, как самый быстрый в ее истории, передает Thedrive.

По части характеристик известно, что новинка оснащена 3.0- и 5.0-литровыми двигателями. Первый имеет мощность 340 лошадиных сил, а второй - 575 л.с.

Топовая версия способна разгоняться до "сотни" за 4,2 секунды, а ее максимальная скорость достигает 300 километров в час, пишет korrespondent.net

По информации издания, стоимость базовой версии новинки составит $75,400, а цена топовой пока не сообщается.