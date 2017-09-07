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Мусорная проблема в Шолданештском районе: в селах разрастаются стихийные свалки
// фото: Фишки.нет
17:45, 07 Sep 2017
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Контейнеры стоят, но мусор по-прежнему выносят в ближайший овраг или сжигают в городах. В Шолданештском районе никак не наладят вывоз отходов. Контракты с коммунальщиками заключили только девять сел. В остальных 14-ти дело не двигается.

В селе Вадул-Рашков контейнеры вдоль дороги поставили еще год назад, но местная мэрия да сих пор не подписала контракт на вывоз мусора - люди отказываются платить за это по восемь леев в месяц. 

Но есть и те, кто готов заплатить, чтобы избавится от мусора. 

Мэр села все же надеется убедить людей оплачивать вывоз мусора. Контракт с коммунальщиками он обещает заключить в ближайшее время. 

В селе Шестачь мусор централизованно вывозят уже два года. Здесь тариф - девять леев в месяц. 90% жителей села платят исправно, на остальных подали в суд. 

В Шолданештах говорят, что проект продвигали во всех селах района. Везде оборудованы платформы, стоят контейнеры. Но дальше этого дело не пошло. 

"Местные власти были недостаточно убедительны. Или просто не хотят продвигать эту идею", - сказал директор санитарной службы Шолданешт Михаил Йонку.

Вывозят мусор пока только из 87-ми сел по всей стране. В остальных разрастаются стихийные свалки.




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