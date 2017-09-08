Два столичных вуза аннулировали процесс приема из-за отсутствия кандидатов

Тысячи мест на лиценциат и мастерат в университетах страны остались свободными в этом году. Более того, два университета не набрали ни одного студента, а еще два вуза продлили срок приема до 9 сентября.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, Академия транспорта, информатики и коммуникаций и Академия живописи Stati-ART аннулировали процесс приема из-за отсутствия кандидатов. А Академия музыки, театра и изобразительных искусств и Институт наук в области образования заявили о продлении приемного конкурса до 9 сентября, пишет портал moldnews.md со ссылкой на bani.md

В то же время на лиценциате остались свободными 702 бюджетных места и 3274 платных места, а на мастерате - 1044 платных места.

Прием в вузы в 2017 г. состоялся в 18 государственных учебных заведениях и 11 – частных на 165 специальностей I цикла – высшее образование лиценциат и около 500 программ на II цикл – мастерат.

В целом план приема на этот год предусматривал 15 084 места, включая 4 931 место с бюджетным финансированием и 10 153 контрактных места с оплатой обучения, в том числе 2 300 мест в частных вузах.

Так, на лиценциат были зачислены 11108 человек: 86 % - в государственные учреждения, а 14 % - в частные. План приема в вузы на лиценциат был выполнен на 74 %.

На мастерат были зачислены 5177 человек, из которых 92 % - в государственные учебные заведения, а 8 % - в частные. План приема на мастерат был выполнен на 84 %.

Самый большой конкурс на бюджетные места был на следующие специальности: Право (18 заявлений на место); Финансы (15 заявлений на место); Журналистика и медийные процессы (14 заявлений на место); Бухгалтерия (12 заявлений на место); Информационные и коммуникационные технологии (4 заявления на место); Архитектура (4 заявления на место); Технология и менеджмент общественного питания (3 на место).Больше всего невостребованных бюджетных мест в нынешней сессии осталось на специальности в области профессиональной подготовки: Науки в области образования, Гуманитарные науки, Физические науки, Математика и статистика, Технологии изготовления и обработки,сообщает point.md