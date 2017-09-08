Вице-министр иностранных дел провел встречу с делегатом от государственного секретаря Северной Каролины

Сотрудничество Молдовы с Северной Каролиной обсуждалось в МИДЕИ Вице-министр иностранных дел Лилиан Дарий провел встречу с делегатом от государственного секретаря Северной Каролины, США, членом Комитета по двусторонним отношениям РМ - СК, Лорой Синигур,которая находится с рабочим визитом в Кишиневе.

Собеседники отметили хорошие отношения сотрудничества и взаимную заинтересованность в укреплении партнерства между нашей страной и Северной Каролиной путем дальнейшей реализации Меморандума о принципах и процедурах, подписанного сторонами. В то же время было одобрено намерение организации в ближайшее время совместных заседаний Комитета РМ – СК в Северной Каролине, США, передает moldpres.md.С этой целью рассматриваются многочисленные предложения по реализации обмена опытом и деятельности в области науки, образования, культуры, здравоохранения и охраны окружающей среды, а также предложения по расширению сотрудничества в сельскохозяйственной и торгово-экономической областях.

Партнерство между Республикой Молдова и Северной Каролиной было начато в 1995 году путем обмена опытом между военными и расширено в 1999 году в нескольких областях, представляющих взаимный интерес. До сих пор многие специалисты из разных сфер деятельности, государственные служащие и официальные лица, посетили штат Северная Каролина с целью профессионального развития и полезного обмена опытом?передает point.md