Дорожные мошенники в Кишиневе

В Кишиневе развивается преступный промысел дорожных мошенников. Злоумышленники намеренно провоцируют аварию таким образом, чтобы другой участник ДТП остался виноватым и, опасаясь штрафа от полиции, заплатил "пострадавшему" деньги. Такие сообщения появляются в соцсетях. В частности, журналист Ирина Астахова написала о том, что произошло недавно с ней.

"Еду по главной дороге. Вдруг со второстепенной съезжает вполне себе прилично выглядящий дядечка на мопеде, внезапно не глядя подрезает меня, попадая практически под колеса (хорошо, что я ехала медленно) и ползет прямо по середине дороги со скоростью 20-30 километров в час. Я вижу, что он не собирается уступать дорогу, или хотя бы "подвинуться". Он продолжает медленно двигаться прямо перед машиной, хотя было место с краю дороги. Легко, практически нежно, пикаю клаксоном. Он останавливается, оглядывается, ногами дает задний ход, пристраиваясь впритык к бамперу, прямо к номеру, и начинает орать благим матом. Я в легком шоке, потому что такой прыти не ожидала. Включаю телефон и даю длительный сигнал. Сзади собираются машины. Он увидел, что я снимаю, что "наезда" с моей стороны не получилось, и якобы "отодвинулся" в сторону. Я показала ему, что не могу проехать, все еще снимая все на телефон. И тогда только он пропустил автомобили. Честно говоря, очень похоже на мошенничество", — рассказала Астахова.

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