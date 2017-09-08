Новые правила для трудовых мигрантов в Британии после Brexit

Гражданам ЕС (в том числе и молдаванам с румынскими паспортами), желающим перебраться в Великобританию после Brexit, придется серьезно задуматься о том, какую пользу они смогут принести этой стране.В британских СМИ был опубликован документ Министерства внутренних дел Великобритании, который проливает свет на планы страны после выхода из Европейского союза, сообщает Sputnik Латвия.

В соответствии с планом, изложенным в 82-страничном документе, датированном августом 2017 года, сразу после Brexit Великобритания собирается установить ограничения на свободный въезд для трудовых мигрантов из ЕС и их семей.





Планы по внесению изменений в миграционную политику Великобритании в первую очередь направлены на защиту интересов работающих граждан страны. Особенный акцент делается на том, что миграция должна быть полезна не только самим мигрантам, но и гражданам государства.

В документе предлагаются меры по ограничению въезда в страну низкоквалифицированных работников, им будет предложено подать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ) сроком на два года.

Тем, кто будет признан "высококвалифицированным", будет разрешено получить ВНЖ на срок до пяти лет. Соответственно, это обяжет мигранта предъявлять свои документы об образовании и подтверждать квалификацию.



Кроме того, указан лимит родственников, которые могут приехать вместе с трудовым мигрантом — это супруги, дети в возрасте до 18 лет и пожилые люди, находящиеся на иждивении.



Всем желающим приехать на работу в Великобританию придется показывать на границе паспорт, а не удостоверение личности гражданина страны, из которой человек выезжает, как это происходит сейчас. Такое правило хотят ввести сразу после Brexit, который запланирован на 29 марта 2019 года.

В документе отмечено, что об этом нововведении всех обязательно оповестят.

Реализация планов по изменению миграционной политики должна пройти в три этапа, сказано в документе: на первом этапе будет подсчитано количество мигрантов, затем последует период введения мер по ограничению миграции, а в финале, будут окончательно приняты новые законы.

На проведение второго этапа МВД отводит период в два года, после того как страна покинет Евросоюз.

В документе подчеркивается, что все эти шаги будут сделаны не для того, чтобы полностью остановить миграцию, а с целью защитить экономику страны и права ее граждан.

Также отмечается, что британские наниматели в первую очередь должны брать на работу своих соотечественников, нуждающихся в заработке, поскольку это гораздо важнее в деле строительства твердой и конкурентоспособной экономики страны, пишет ru.sputnik.md







