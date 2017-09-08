Двойные дипломы смогут получить студенты Технического университета

Студенты мастерата Технического университета получили возможность год учиться в Румынии. А потом защитить диплом либо в Бухаресте или Сучаве, либо в Кишиневе. Руководство ТУМа и двух румынских вузов подписало соответствующее соглашение на пять лет.

Студенты мастерата Технического университета будут учиться первый год - в Кишиневе, а второй - в Сучавском университете имени Штефана чел Маре или в Бухарестском политехническом университете.



"Это одно из лучших решений на сегодняшний день. Мы заинтересованы в формировании румынской элиты, которая не уедет за границу", - сказал ректор Сучавского университета Валентин Попа.



Желающие продолжить обучение в Бухаресте должны знать французский язык.



"Обучение бесплатное. При зачислении к нам студентам не придется вносить какую-либо плату", - отметил ректор Бухарестского политеха Михня Костою.



В нынешнем году в Румынии смогут учиться почти 30 студентов, в следующем - больше.



"Количество мест пока ограничено, так как многое зависит от наших финансовых возможностей. Отбор проведем по результатам успеваемости", - отметил ректор ТУМ Виорел Бостан.



Студенты надеются, что двойной диплом откроет для них больше возможностей.



Проект двойных дипломов инициировало Университетское агентство франкофонии. Рассчитан он на пять лет.



Администрация Техуниверситета надеется включить в программу и студентов лиценциата.



