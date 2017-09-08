Уроженец Молдовы солист Большого театра Андрей Жилиховский последний раз выходил на кишиневскую сцену два года назад. На фестиваль Марии Биешу он приехал, чтобы исполнить свою любимую партию - Евгения Онегина.



"Евгений Онегин - первая опера, в которой я вышел на сцену Санкт-Петербургской консерватории. Это первая крупная партия, которую я исполнил студентом. Поэтому эта опера мне так дорога".



Дирижером фестиваля шестой год является Андрей Юркевич, главный дирижер Национального театра оперы и балета.



В программы нынешнего выпуска Марии Биешу пять оперных спектаклей и один балет.



"Вишенка на торте - опера "Макбет". Этой премьеры ждали. Творение Джузеппе Верди исполняют на всех сценах мира. Мы можем гордиться такой премьерой. Для меня большая радость участвовать в этой постановке", - сказала солистка Национальной оперы Родика Пичиряну.



Завершит фестивальную программу гала-концерт.



Билеты на международный фестиваль оперы и балета имени Марии Биешу стоят от 50 до 250 леев.