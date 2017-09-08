В Крыму обсуждают НЛО над морем

Поздно вечером 7 сентября на юго-восточном побережье Крыма многие люди наблюдали НЛО – неизвестный светящийся объект неподвижно висел над морем в течение примерно получаса.

Фото и видео неопознанного объекта опубликовал на своей странице в Facebook житель Феодосии Александр Горный.

Его пост вызвал бурное обсуждение. Оказалось, что объект, вокруг которого кружились красноватые огни, также было видно из Щелкино, Коктебеля и Судака.

Некоторые комментаторы предположили, что это как-то связано со строительством моста через Керченский пролив. Также нашлись те, кто видел подобное над морем и ранее, пишет korrespondent.net.