Роберт де Ниро восстановит разрушенный остров Барбуду

Американский актер Роберт де Ниро пообещал восстановить остров Барбуда, который сильно пострадал вследствие урагана "Ирма", передает "Радио Свобода".

По словам премьер-министра Антигуа и Барбуда Гастона Брауна, 95 процентов строений в стране были повреждены из-за сильных ветров и волн.

"Жизнь парализована, как минимум 60 процентов населения не имеют крова", - отметил он.

Известно, что американский актер и крупный австралийский застройщик Джеймс Паркер не так давно заявили о намерении строить курорт на острове Барбуде, сообщает korrespondent.net

Роберт де Ниро - американский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Он известен по ролям в фильмах "Славные парни", "Однажды в Америке", "Казино" и другим.