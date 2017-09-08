BMW выведет на рынок 12 моделей электрокаров к 2025 году

В компании BMW заявили о намерении вывести на рынок 25 моделей электрифицированных транспортных средств к 2025 году. Из них 12 моделей будут электрокарами, передает TechCrunch.

Также генеральный директор BMW Харальд Крюгер отметил, что к этому времени электрокары компании смогут преодолевать до 700 километров на одном заряде.

По его словам, в скором времени электрифицированные варианты авто также появятся у бренда Rolls-Royce и спортивного подразделения BMW M.

В настоящее время производитель инвестирует средства в модернизацию предприятий, которые в перспективе должны смочь выпускать любые типы силовых агрегатов, в том числе гибридные и полностью электрические, пишет korrespondent.net

Ожидается, что новая электрическая модель BMW будет презентована на грядущем Франкфуртском автосалоне, который стартует 14 сентября этого года. Вероятно, публике будет показан концептуальный седан.