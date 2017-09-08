Ураган Ирма: количество жертв увеличилось до 14

Количество жертв урагана Ирма увеличилось до 14 человек. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Reuters.

Отмечается, что ураган прошел через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сент-Мартин, а также Британские Виргинские Острова, ломая на своем пути деревья и разрушая здания.

По данным Красного Креста, от последствий урагана пострадали 1 млн 200 тысяч человек, а в ближайшие дни этот показатель может достичь 26 миллионов, сообщает korrespondent.net

Как сообщают французские метеорологи, ураган Ирма побил рекорд, сохраняя более 35 часов категорию 5 – скорость ветра в эпицентре составляет 295 км/ч. Ураган может сохранять силу еще день или два.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган Ирма разрушил почти все постройки и инфраструктуру небольшого карибского острова Барбуда. Тогда от стихии погибли семь человек.