Количество жертв урагана Ирма увеличилось до 14 человек. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Reuters.
Отмечается, что ураган прошел через острова Теркс и Кайкос, Барбуда, Сент-Мартин, а также Британские Виргинские Острова, ломая на своем пути деревья и разрушая здания.
По данным Красного Креста, от последствий урагана пострадали 1 млн 200 тысяч человек, а в ближайшие дни этот показатель может достичь 26 миллионов, сообщает korrespondent.net
Как сообщают французские метеорологи, ураган Ирма побил рекорд, сохраняя более 35 часов категорию 5 – скорость ветра в эпицентре составляет 295 км/ч. Ураган может сохранять силу еще день или два.
Напомним, ранее сообщалось, что ураган Ирма разрушил почти все постройки и инфраструктуру небольшого карибского острова Барбуда. Тогда от стихии погибли семь человек.
Комментарии
- На Солнце произошла новая мощная вспышка
- Ураган Харви в США: число жертв достигло 70
- Над Москвой может появится полярное сияние
- "Полное разрушение": ураган Ирма прошелся по Карибским островам. ВИДЕО
- Власти Барбуды: после урагана остров непригоден для жизни
- Огромный метеорит упал в Канаде. ВИДЕО
- "Катюша" у берегов Мексики: власти готовятся к удару стихии
- NASA показала, как выглядит из космоса мощный ураган Ирма. ВИДЕО
- На Карибы и США надвигается самый мощный ураган десятилетия
- Ураган "Ирма" усилился до высшей категории: во Флориде объявили чрезвычайное положение
- США ужесточают процедуру досмотра грузов на рейсах из Турции
- Во Флориде закрывают школы для размещения пострадавших от урагана
- В Мексике зафиксировали шестьдесят один афтершок после землетрясения
- Британских детей удивил вид аудиокассет
- Американские хакеры получили доступ к данным 143 млн клиентов кредитного бюро
- Больницу в Шолданештском районе атакуют змеи
- Ураган Харви в США: число жертв достигло 70
- За отмывание денег задержан владелец трех столичных фирм
- Президент Республики Молдова угрожает военным
- На мебельном складе во Франции нашли компоненты для создания взрывчатки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня возможны перемены. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW