В аэропорту Майами произошла перестрелка

В международном аэропорту Майами в четверг произошла перестрелка с участием полицейских. Об этом сообщает Associated Press.

По неподтвержденным данным, полиция попыталась обезвредить человека с ножом. В результате подозреваемый получил ранение, о его тяжести не сообщается.

Администрация аэропорта объявила, что ситуация под контролем. Тем не менее, один из терминалов, обслуживающих международные рейсы, был закрыт, пишет korrespondent.net

Из-за инцидента на свои рейсы не смогло попасть множество людей, пытавшихся покинуть Флориду, на которую движется разрушительный ураган Ирма. Многие вылеты перенесены на неопределенное время.