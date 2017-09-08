На Солнце произошла новая мощная вспышка

Вечером 7 сентября на Солнце произошел второй мощный выброс за неделю. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева.

Вспышке был присвоен балл X1.3 (Х является наивысшим классом активности взрывов). Явление было зафиксировано в промежутке между 17:00 и 18:00. В целом за прошедшие сутки на Солнце было зарегистрировано 11 вспышек, сообщает korrespondent.net

Днем ранее, 6 сентября, на Солнце была зафиксирована крупнейшая за последние 12 лет вспышка. Аналогичной силы явление последний раз наблюдалась 7 сентября 2005 года. Эксперты пообещали разобраться, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности.