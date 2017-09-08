Польша готовит запрос к ФРГ о репарациях

Председатель Совета министров Польши Беата Шидло заявила, что Варшава готовит официальный запрос к Берлину о выплате репараций за ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны. Об этом глава польского правительства рассказала в эфире радиостанции RMF FM, передает DW.

"Польское правительство официально представит свою позицию по проблеме репараций, как только будет принято политическое решение", − отметила Шидло.

По ее словам, "Польша имеет право" на материальное возмещение и не намерена отказываться от соответствующих требований. При этом Шидло оговорилась, что в данном вопросе Варшава выступает за диалог с Берлином, пишет korrespondent.net

Напомним, в конце августа премьер-министр Польши заявила, что страна обладает правом требовать от Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.

В Берлине настаивают на том, что вопрос репараций окончательно урегулирован и у Варшавы нет оснований требовать возмещения убытков.