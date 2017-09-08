В Канаде разбился самолет, погиб пилот

В центральной канадской провинции Манитоба разбился одномоторный самолет марки Beechcraft Musketeer. В результате крушения погиб пилот, передает РБК.

Инцидент произошел в 15 км к северу от Виннипега, сразу после взлета из аэропорта города Сент-Эндрюс.

На борту самолета был один человек - 29-летний мужчина.

Как сообщает издание CityNews, он "был опытным пилотом" и имел соответствующую лицензию, однако сам самолет пилоту не принадлежал.

"Мы подтвердили, что самолет был взят без согласия владельца, но сам владелец знал летчика", - сообщили изданию в полиции.

На месте крушения работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии выясняются, пишет korrespondent.net