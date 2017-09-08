Во Флориде закроют две АЭС из-за урагана Ирма

Энергоснабжающая компания Florida Power & Light Company (FPL) закроет две атомные электростанции в штате Флорида в связи с приближением урагана Ирма.

Отметим, FPL эксплуатирует в штате Флорида две АЭС − Turkey Point и St. Lucie.

"Они будут закрыты в связи с ураганом", − заявил пресс-секретарь компании Роберт Гулд. Его слова опубликованы в Twitter компании.

При этом он уточнил, что атомные объекты FPL являются одними из самых укрепленных с точки зрения сопротивления наводнениям и штормам в США, пишет korrespondent.net

Напомним, ураган Ирма уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.

Специалисты полагают, что он сильнее урагана Харви, который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.