Литва предложила ЕС ввести "военный Шенген"

Литва призвала руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает Министерство обороны страны.

Инициативу создания "военной Шенгенской зоны" уже обсуждали на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Основное внимание ее участники уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества и учреждению Европейского оборонного фонда, сообщает korrespondent.net

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, этот проект охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру.

"Его поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", – сказал он.