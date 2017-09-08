Игорь Додон: Развязать что-то в стране проще всего, а остановить сложно

Игорь Додон заявил, что отныне молдавские военные не смогут выехать за рубеж без его согласия. "Поверьте, у меня тоже нервы не стальные, и я не хочу войны, как на Украине", сообщил президент Молдовы.

В пятницу утром президент Молдовы Игорь Додон провел брифинг по поводу скандала, связанного с участием молдавских военных в учениях Rapid Trident на Украине.

Напомим, несмотря на вето верховного главнокомандующего Игоря Додона, молдавский воинский контингент все-таки отправился на учения НАТО на Украине. В ходе брифинга Игорь Додон отметил, что в стране сложилась беспрецедентная ситуация.

- Во-первых, правительство принятием этого постановления нарушило законодательство, интерпретировав это не как учения, а стажировка, потому что в законе про стажировку не говорится. Впервые правительство дает приказы армии, которые противоречат приказам главнокомандующего. Это постановление правительства я приостановил.

Вчера вечером военные уехали из Кишинева, после появления декрета, а это прямое нарушение приказа Верховного главнокомандующего. Сегодня я подписал приказ, который обязателен к исполнению. Таким образом, с сегодняшнего дня никто из военнослужащих не едет за рубеж без предварительного согласия президента. Это приказ, он будет доведен до сведения всех, - заявил глава государства.Он добавил, что стажировки, миротворческие миссии можно осуществлять без проблем. Но солдаты приняли участие в учениях НАТО, в стране, где идет вооруженный конфликт.

- На Украине - война. Нам не нужны провокации. Зачем нашим военным отправляться туда? Я не говорю о параде, что был недавно. Но с какой целью нам такие учения? И что делает правительство? Утверждает решение, согласно которому военные отправляются на практику. Это доказывает, что кабмин не мог отправить солдат на учения, но нашел лазейку в законе, - заявил президент.

Игорь Додон также отметил, что он обратился к премьер-министру и требует отставки вице-министра обороны, который отвечает за все события.

- Остались еще либералы и унионисты, которые издеваются над страной. Военные, которые отвечают за произошедшее, будут разжалованы. Офицеры, вы присягали стране, а не отдельным политикам или партиям. Не слушайте приказы, которые нарушают законодательство. Я не буду отправлять солдат на войну. Вы все сознательные, понимающие люди. Почему вы позволяете манипулировать вами? В противном случае вы нарушаете присягу, - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что также требует служебного расследования, чтобы те, кто нарушил приказ, также получили санкции. По его словам, при президентской форме правления это правительство было бы отправлено в отставку вчера вечером.

Он подчеркнул, что народ Молдовы доверяет президенту, а не правительству, и в этой ситуации единственный выход, который есть, призвать народ, чтобы у нас была президентская форма правления. Отвечая на вопрос журналиста о возможной революции, президент сказал, что видит в последние дни много эмоций, сам переживает, но нужно принимать взвешенные решения.

- Поверьте, у меня тоже нервы не стальные. Я сказал, что выведу людей на площадь, если других вариантов не будет. Я не хочу дестабилизации, хочу, чтобы мирным путем, выборами народ принял решение, но если других вариантов не будет, народ выйдет, и президент будет рядом с народом. Но мы должны все взвесить хорошо.

Я обращаюсь к гражданам: я не хочу ситуацию, как на Украине. Когда у меня эмоции, как у граждан, я успокаиваюсь и принимаю мудрое решение исходя из интересов народа, потому что развязать что-то в стране проще всего, а остановить сложно, - подчеркнул Игорь Додон,сообщает www.kp.md