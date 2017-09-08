Фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получит сериал-приквел

Культовая лента "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли получит сериал-приквел, передает The Hollywood Reporter.

Проектом займется онлайн-сервис Netflix, а посвящен он будет одной из героинь оригинального фильма - медсестре Милдред Рэтчед. Сериал будет называться "Рэтчед" и насчитывать два сезона с 18-ю сериями в общей сложности, сообщает korrespondent.net

Режиссурой сериала будет заниматься Райан Мерфи ("Американская история ужасов"), а главную роль исполнит Сара Полсон.

Оригинальный фильм "Пролетая над гнездом кукушки" с Джеком Николсоном вышел в 1975 году и был удостоен пяти премий "Оскар".