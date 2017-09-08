США ужесточают процедуру досмотра грузов на рейсах из Турции

Администрация транспортной безопасности США объявила об ужесточении процедуры досмотра груза на рейсах, следующих из Турции, сообщил представитель ведомства Майкл Ингланд.

По словам Ингланда, данные меры вводятся для того, чтобы "надлежащим образом отвечать появившимся угрозам". Он также добавил, что подобные правила уже применяются в Турции и являются частью программы по усиленному досмотру воздушных грузов (Air Cargo Advance Screening Program, ACAS).

Программа ACAS была разработана погранично-таможенной службой США (CBP) в целях повышения безопасности воздушных грузоперевозок на рейсах, следующих в США из определенных направлений. По данным агентства, ужесточение связано с недавним инцидентом с прибывшей в Австралию из Турции самодельной бомбой, которая была отправлена авиапочтой, сообщает РИА Новости

Ранее правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Двум подозреваемым 49-летнему Халеду Махмуду Хаяту и 32-летнему Махмуду Хаяту уже предъявили обвинения в подготовке и планировании теракта. Обвиняемые намеревались заложить бомбу на борт самолета авиакомпании Etihad Airways, вылетающего из Сиднея 15 июля. Посылка прибыла авиапочтой из Турции. Готовое взрывное устройство, которое собрали злоумышленники, было замаскировано под мясорубку.







