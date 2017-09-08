Маккейн выразил свое разочарование действиями Игоря Додона

Один из известных американских сенаторов, председатель комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн выразил свое разочарование действиями президента Республики Молдова Игоря Додона.

Скандал вокруг участия молдавских военных в учениях Rapid Trident 2017 попал в поле зрения Сената США. Свое отношение к попыткам президента Додона помешать участию молдавских военных в учениях на Украине, в своем Twitter, выразил один из самых влиятельных сенаторов-республиканцев.

"Разочарован запретом президента Молдовы на их участие в учениях стран НАТО" - пишет Маккейн.

Напомним, 5 сентября, Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях Rapid Trident 2017 в Украине. Правительство Молдовы 6 сентября приняло решение, согласно которому молдавским военным разрешалось участвовать в учениях. Президент объявил, что приостанавливает решение правительства.

Однако, Министерство обороны сообщило на своем сайте о том, что молдавские военные все же участвуют в учениях с 7 сентября, пишет point.md