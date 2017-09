Скандал вокруг участия молдавских военных в учениях Rapid Trident 2017 попал в поле зрения Сената США. Свое отношение к попыткам президента Додона помешать участию молдавских военных в учениях на Украине, в своем Twitter, выразил один из самых влиятельных сенаторов-республиканцев.

"Разочарован запретом президента Молдовы на их участие в учениях стран НАТО" - пишет Маккейн.

Напомним, 5 сентября, Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях Rapid Trident 2017 в Украине. Правительство Молдовы 6 сентября приняло решение, согласно которому молдавским военным разрешалось участвовать в учениях. Президент объявил, что приостанавливает решение правительства.

Однако, Министерство обороны сообщило на своем сайте о том, что молдавские военные все же участвуют в учениях с 7 сентября, пишет point.md

Disappointed to see #Moldova's President veto their participation in #NATO country exercises https://t.co/iE6AwlimnJ