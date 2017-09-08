Игорь Додон потребовал уволить замминистра обороны из-за отправки военных на Украину

Президент требует отправить в отставку замминистра обороны и наказать всех военнослужаших, которые поехали на учения в Украину. Игорь Додон заявил сегодня, что 57 офицеров не подчинились приказу главнокомандующего и нарушили Конституцию.

"Я сегодня связался с премьером и категорически потребовал начать процедуру отставки замминистра обороны. Я распорядился начать внутреннее расследование в Национальной армии и назвать ответственных за нарушение приказа главнокомандующего. К ним следует применить санкции в виде понижения в воинском звании или понижения в должности", - сказал президент Игорь Додон.

Минобоны пока не прокомментировало заявления президента. Игорь Додон Отдал распоряжение о запрете участия молдавских военных в учениях "Rapid Trident", однако контингент из 57 офицеров Отбыл в Украину.

Наша страна участвует в этих маневрах с 1996 года. Их цель - укрепление обороноспособности и продвижение имиджа национальной армии.







