Самую маленькую деревню Швейцарии превратят в отель

Деревню Кориппо в кантоне Тичино, которая считается самой маленькой в Швейцарии, превратят в отель. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что из-за депопуляции населенный пункт, основанный более 600 лет назад, потерял почти все население. В XIX веке здесь жило 300 человек, сегодня — 16, включая мэра. В деревне нет ни школ, ни магазинов. Все ее население составляют пенсионеры.

Чтобы сохранить Кориппо власти решили создать в ней так называемую «разбросанную гостиницу» (albergo diffuso), которая предполагает размещение туристов в заброшенных или оставленных домах местных жителей. Для этого здания будут приведены в порядок, отреставрированы, если это необходимо, и оборудованы санузлами и водопроводом. Отмечается, что зона регистрации нового отеля разместится в местном баре, пишет lenta.ru

Директор по туризму кантона Тичино Элиа Фраполли (Elia Frapolli) говорит, что деревня станет отличным направлением отдыха, где можно скрыться от жизни в XXI веке. «Это идеальное место для того, что мы называем цифровой детоксикацией», — отметил он.

Отмечается, что на проведение всех подготовительных работ потребуется некоторое время, по крайней мере, год.